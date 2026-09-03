Госдеп США призвал американцев отказаться от паломнических поездок на Украину

Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездки в украинскую Умань во время празднования Рош ха-Шана. Соответствующее предупреждение размещено на сайте американского посольства на Украине.

В ведомстве призвали граждан не посещать город для ежегодного паломничества к могиле рабби Нахмана. Умань остаётся традиционным местом массового съезда евреев-хасидов: там похоронен основатель брацлавского хасидизма, живший на рубеже XVIII и XIX веков. Каждый год на еврейский новый год сюда приезжают десятки тысяч верующих.

Посольство также напомнило, что мужчины с двойным гражданством США и Украины, включая тех, кто постоянно проживает в Соединённых Штатах, могут столкнуться с ограничениями на выезд. Кроме того, они потенциально подлежат призыву на военную службу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США обновил рекомендации для граждан по поездкам на Украину, сохранив максимальный четвёртый уровень опасности. Уровень рекомендации «не путешествовать» остался прежним. При этом в разделе о беспорядках и нестабильности обновили информацию о рисках вооружённого конфликта. Американцам, которые уже находятся на Украине, советуют сохранять повышенную бдительность, следить за сообщениями властей и СМИ, а также быть готовыми быстро покинуть опасный район.