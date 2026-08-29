Госдеп предупредил американцев на Украине о риске массовых беспорядков

Госдепартамент США обновил рекомендации для граждан по поездкам на Украину, сохранив максимальный четвёртый уровень опасности — «не путешествовать». Новая версия предупреждения опубликована 28 августа.

В ведомстве уточнили, что уровень рекомендации не изменился, однако информация о рисках вооружённого конфликта была обновлена в разделе, посвящённом беспорядкам и нестабильности.

Американцам, которые уже находятся на Украине, советуют сохранять повышенную бдительность, следить за сообщениями властей и СМИ, а также быть готовыми быстро покинуть опасный район.

Госдеп также рекомендует избегать демонстраций и скоплений людей. Ведомство предупреждает, что ситуация с безопасностью может меняться за короткое время, а возможности американского посольства по оказанию помощи за пределами Киева ограничены.

Кроме того, сотрудники Правительства США должны получать специальное разрешение для поездок за пределы Киева. Членам их семей находиться на Украине Госдеп не разрешает из-за сохраняющихся рисков.

Ведомство подчёркивает, что рекомендации четвёртого уровня распространяются на Украину в целом, а главным основанием остаётся продолжающийся вооружённый конфликт.

Ранее Life.ru писал, что воздушная тревога привела к транспортному коллапсу в Киеве. На улицах украинской столицы образовались многокилометровые пробки, а на остановках скопились толпы людей, пытавшихся добраться с одного берега Днепра на другой. Ситуация показала, насколько быстро сохраняющиеся угрозы безопасности могут нарушить привычную жизнь города.