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28 августа, 21:57

Боуз: ЕС ограничивает закупки оружия Киевом из-за понимания положения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские страны начинают понимать, что положение Украины ухудшается, поэтому пытаются направить выделяемые Киеву деньги прежде всего своим оружейным компаниям. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Поводом стала инициатива Франции ограничить срок действия исключений, которые позволяют Украине закупать за средства европейского кредита вооружения и комплектующие за пределами Европы, в том числе в США.

«Дни Владимира Зеленского сочтены, и «украинские мошенники» в Париже хотят получить свою долю добычи, пока не обрушилась катастрофа», — написал Боуз.

По его мнению, изменение подхода к закупкам показывает, что в Европе всё меньше уверены в перспективах Киева и стремятся оставить значительную часть выделенных средств внутри собственной оборонной промышленности.

Ранее Евросоюз согласовал кредит Украине на €90 млрд. Из этой суммы около €60 млрд предназначено для военных нужд, причём приоритет при закупках отдаётся производителям из Украины, ЕС и стран Европейской экономической зоны. Еврокомиссия также одобрила ещё €6,1 млрд поддержки на закупку систем ПВО и ПРО, ракет, боеприпасов и радаров.

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Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия готовит реформу процедуры расширения ЕС, которая может лишить отдельные страны права единолично блокировать вступление новых членов. В Брюсселе предлагают отказаться от принципа единогласия и перейти к решениям квалифицированным большинством. Инициатива особенно актуальна на фоне споров вокруг продвижения Украины в Евросоюз.

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Виталий Приходько
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