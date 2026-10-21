Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост вице-премьера РФ

Государственная дума утвердила кандидатуру министра транспорта Андрея Никитина на должность заместителя председателя правительства России. Решение приняли единогласно на пленарном заседании 21 октября.

За назначение Никитина проголосовали 430 депутатов. Против не выступил никто, воздержавшихся также не оказалось. Постановление принято.

Кандидатуру Никитина внёс в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин после согласования кадровых перестановок с президентом Владимиром Путиным. На новой должности чиновник продолжит курировать транспортную отрасль, сменив Виталия Савельева, который ранее перешёл на работу в парламент.

Накануне профильный комитет Госдумы единогласно поддержал кандидатуру Никитина. Выступая перед депутатами, он назвал приоритетами повышение транспортной доступности регионов, развитие отечественного производства и международных логистических коридоров.

Никитин возглавлял Минтранс с июля 2025 года. До этого он занимал пост заместителя министра, а с 2017 по 2025 год руководил Новгородской областью. На освободившуюся должность главы транспортного ведомства предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Ранее Life.ru рассказывал, что Никитин пообещал продолжить развитие транспортной инфраструктуры после перехода на пост вице-премьера. Особое внимание он намерен уделять доступности транспорта для жителей регионов, строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей и развитию международного транспортного коридора «Север — Юг».