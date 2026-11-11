Гагаринский суд Москвы приговорил троих бывших топ-менеджеров «Роснано» к лишению свободы на сроки от пяти до семи с половиной лет. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Ущерб государству оценили в 52 миллиарда рублей.

Самое суровое наказание получил бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян — семь лет и шесть месяцев колонии. Директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова осуждена на шесть с половиной лет, а экс-исполнительный директор Борис Подольский — на пять лет.

По версии следствия, в 2017 году руководители компании исказили финансовую отчётность, скрыв реальные показатели её деятельности. В результате государство получало недостоверную информацию о положении «Роснано».