Государство не досчиталось 52 миллиардов: Трое экс-руководителей «Роснано» получили сроки
Трое экс-руководителей «Роснано» получили сроки за злоупотребление полномочиями
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Гагаринский суд Москвы приговорил троих бывших топ-менеджеров «Роснано» к лишению свободы на сроки от пяти до семи с половиной лет. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Ущерб государству оценили в 52 миллиарда рублей.
Самое суровое наказание получил бывший управляющий директор по финансам Артур Галстян — семь лет и шесть месяцев колонии. Директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова осуждена на шесть с половиной лет, а экс-исполнительный директор Борис Подольский — на пять лет.
По версии следствия, в 2017 году руководители компании исказили финансовую отчётность, скрыв реальные показатели её деятельности. В результате государство получало недостоверную информацию о положении «Роснано».
Ранее Life.ru сообщал о приговоре бывшему топ-менеджеру «Роснано» Андрею Кушнарёву. В сентябре 2026 года Гагаринский суд Москвы назначил ему девять лет колонии общего режима за растрату более 7,5 миллиарда рублей. Средства предназначались для проекта по производству магниторезистивной оперативной памяти в России. Суд также удовлетворил иск компании о возмещении ущерба и назначил осуждённому штраф в размере 76 миллионов рублей.