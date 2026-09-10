Экс-топ-менеджер «Роснано» Кушнарёв получил 9 лет за растрату 7,5 млрд
Андрей Кушнарёв. Обложка © Объединённая пресс-служба столичных судов
Гагаринский районный суд Москвы приговорил бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарёва к девяти годам колонии общего режима за растрату более 7,5 млрд рублей. Также ему назначили штраф в размере 76 млн рублей, сообщила Генпрокуратура РФ.
Деньги предназначались для инвестиционного проекта по созданию в России производства магниторезистивной оперативной памяти. Преступление совершалось с апреля 2013 года по март 2021-го.
В этот период Кушнарёв занимал должности в «Роснано» и компании «Крокус Наноэлектроника». Суд установил, что средства были растрачены им совместно с другими лицами.
Гражданский иск «Роснано» на 7,5 млрд рублей удовлетворён полностью. Расследование в отношении остальных участников продолжается. После освобождения Кушнарёву ещё два с половиной года будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управленческими функциями в коммерческих организациях.
Ранее Life.ru рассказывал, что столичный суд утвердил взыскание 5,5 млрд рублей с Анатолия Чубайса и бывших топ-менеджеров «Роснано». В числе ответчиков оказались Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.
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