Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по иску «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие ответчики оспорили взыскание с них 5,5 миллиарда рублей по делу о провале проекта гибких планшетов Plastic Logic. Информация о подаче кассационных жалоб появилась в картотеке арбитражных дел.

Защита настаивает на полной отмене ранее вынесенных решений. Адвокат Павел Хлюстов в беседе с РБК назвал эти судебные акты ошибочными по существу и принятыми с грубейшими процедурными нарушениями. По его словам, первая инстанция ограничилась лишь закрытием разбирательства от публики, тогда как апелляция пошла ещё дальше и вовсе не уведомила сторону защиты о назначенном заседании.

Напомним, судебные приставы возбудили новое исполнительное производство в отношении Анатолия Чубайса на сумму свыше 6 миллиардов рублей. Предметом взыскания стали убытки, причинённые госкорпорации «Роснано». Арбитражный суд Москвы направил документы о взыскании ущерба, из которого почти 5,5 миллиарда рублей составляет непосредственно размер потерь, а оставшаяся часть приходится на исполнительский сбор. Это уже далеко не первое производство против бывшего руководителя: в апреле 2025 года приставы наложили арест на его имущество на 5,6 миллиарда, в январе 2026 года — ещё на 11,9 миллиарда по проекту Crocus, а в апреле 2026 года активы были арестованы на 5,5 миллиарда рублей.