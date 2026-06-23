Приставы открыли новое производство против Чубайса на 6 млрд рублей

Судебные приставы возбудили ещё одно исполнительное производство в отношении бывшего главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом свидетельствуют материалы суда, сообщает ТАСС. Предметом взыскания стали убытки на сумму свыше 6 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы направил приставам документы о взыскании с Чубайса ущерба, нанесённого корпорации. Общая сумма по новому производству превышает 6 млрд рублей. Из этой суммы почти 5,5 млрд рублей составляет непосредственно размер убытков, остальное — исполнительский сбор.

Ранее в отношении экс-главы «Роснано» уже открывали три исполнительных производства. Первое из них появилось в апреле 2025 года — тогда приставы наложили арест на имущество Чубайса на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании. В декабре «Роснано» подала новый иск к своим бывшим руководителям — о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus, связанному с созданием в России производства магниторезистивной оперативной памяти. На основании этого иска 12 января открыли второе производство об аресте имущества на 11,9 млрд рублей. Третье производство появилось в апреле — об аресте активов на 5,5 млрд рублей.

Помимо Чубайса, в числе ответчиков по искам «Роснано» фигурируют Юрий Удальцов, Олег Киселёв, Борис Подольский, Герман Пихоя, Дмитрий Пимкин, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Ранее девятый арбитражный апелляционный суд признал законным взыскание около 5,5 млрд рублей с Анатолия Чубайса и других бывших топ-менеджеров «Роснано». Компания требовала возместить убытки после неудачного проекта Plastic Logic — в его рамках планировали наладить производство гибких планшетов и внедрить устройства в образовательные учреждения России. Ответчиками по этому делу также выступили Юрий Удальцов, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселёв, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин. Ещё в апреле 2025 года столичный арбитраж в рамках этого спора арестовал активы ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей. Апелляционная инстанция оставила решение первой инстанции без изменения.