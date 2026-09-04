«Готовьте павербанки и топливо»: Советник Зеленского дал мрачный прогноз на зиму

Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме. Он рекомендует уже сейчас обзавестись генераторами, портативными зарядными станциями и держать про запас не менее десяти литров горючего.

По мнению Флеша, удары по объектам энергоснабжения точно повторятся, так как это происходило каждый год. Он отметил, что ключевую угрозу представляет баллистика. Запад не имеет физической возможности поставить нужный объём перехватчиков, а собственная разработка «Фрея» ещё не доведена до рабочего состояния.

В наиболее рискованном положении находится столица. Киев сильно привязан к теплоэлектроцентралям и общей системе обогрева.

При этом Флеш уверяет, что массового дефицита продуктов ждать не стоит. По его словам, если возникнут сложности с отдельными категориями, Украина сможет увеличить поставки из европейских стран.

Ранее в Госдуме заявили, что РФ может за две недели вогнать Украину в «ледниковый период». По словам депутата Алексея Журавлёва, в прошлом году все выведенные из строя ТЭЦ Киев отремонтировал «слишком быстро» — значит, попадания не были критическими. Однако сейчас, по его ощущениям, удары стали наносить серьёзнее.