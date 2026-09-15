«Готовы конкурировать на равных»: Европейцы начали печатать виниловые пластинки в России

Западные музыканты и независимые лейблы всё чаще заказывают печать виниловых пластинок в России. Причиной смены юрисдикции стала нерентабельность производства в Европе. По словам руководителя направления производства винила компании «Ультра Продакшн» Игоря Богданова, за последние полгода число обращений от зарубежных клиентов, переориентировавшихся на российский рынок, выросло примерно на 15%, и в компании ожидают дальнейшего увеличения этого показателя.

Богданов в беседе с НСН подчеркнул, что российские предприятия готовы на равных конкурировать с западными аналогами. Этому способствует наличие уникального оборудования для работы с различными звуковыми носителями, высочайший уровень полиграфии и, что особенно важно в современных условиях, наличие профильных специалистов, которых на рынке остались буквально единицы.

Практическим подтверждением конкурентоспособности стал опыт владельца лейбла Ubertrend Records Денни Кэя, который выпустил сборник «VA DUB TECHNO» на мощностях «Ультра Продакшн». При выборе площадки учитывались репутация завода, список ранее выпущенных артистов и технические возможности. Особенностью нового релиза стала сложная концепция оформления обложки и самой пластинки в золотисто-черной гамме с мотивами стрит-арта в переулках и поездах.

Для воплощения этой задумки российским инженерам пришлось отойти от стандартных производственных решений. Оттенок премиального ПВХ-компаунда подбирали вручную, проведя серию испытаний с различным соотношением сырья. Кроме того, специалистам потребовалось индивидуально калибровать давление оборудования и температурные матрицы, чтобы добиться идеального визуального эффекта без потери качества звука.

А ранее Life.ru сообщал, что российским зумерам сильно полюбились виниловые пластинки, плёночные фотоаппараты и MP3-плееры, которые ещё совсем недавно считались пережитком прошлого. Стилист Влад Лисовец отметил, что для молодёжи физический носитель — не просто способ получить контент, а часть эстетики, тактильный ритуал и даже инвестиция в коллекцию.