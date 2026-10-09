Осталось не более года: Техногиганты готовятся к «дню после» возможной ИИ-катастрофы
Axios: В ИИ-индустрии ожидают крупный инцидент в ближайшие 6–12 месяцев
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Крупный инцидент с искусственным интеллектом может произойти в ближайшие 6–12 месяцев. Такой прогноз собеседников из отрасли приводит Axios.
По сведениям издания, руководители OpenAI, Anthropic и других технологических компаний закрыто обсуждают действия на случай катастрофического развития событий. Среди рассматриваемых угроз — потеря контроля над автономными системами. Ещё один сценарий связан с масштабными кибератаками.
Подобные происшествия способны нанести серьёзный удар по экономике. Разработчики прорабатывают худшие варианты заранее. Срок в полгода–год относится к ожиданиям инсайдеров относительно крупного инцидента. Он не означает, что «восстанию машин» уже назначена дата.
В сентябре исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился из-за опасений потерять контроль над ИИ. Он считает, что конкуренция заставляет разработчиков ускоряться, а усилий отдельных компаний для обеспечения безопасности недостаточно. Специалист выступил за государственное регулирование или согласованное замедление технологической гонки.
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