Осталось не более года: Техногиганты готовятся к «дню после» возможной ИИ-катастрофы

Крупный инцидент с искусственным интеллектом может произойти в ближайшие 6–12 месяцев. Такой прогноз собеседников из отрасли приводит Axios.

По сведениям издания, руководители OpenAI, Anthropic и других технологических компаний закрыто обсуждают действия на случай катастрофического развития событий. Среди рассматриваемых угроз — потеря контроля над автономными системами. Ещё один сценарий связан с масштабными кибератаками.

Подобные происшествия способны нанести серьёзный удар по экономике. Разработчики прорабатывают худшие варианты заранее. Срок в полгода–год относится к ожиданиям инсайдеров относительно крупного инцидента. Он не означает, что «восстанию машин» уже назначена дата.

В сентябре исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился из-за опасений потерять контроль над ИИ. Он считает, что конкуренция заставляет разработчиков ускоряться, а усилий отдельных компаний для обеспечения безопасности недостаточно. Специалист выступил за государственное регулирование или согласованное замедление технологической гонки.