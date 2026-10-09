Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 19:26

Осталось не более года: Техногиганты готовятся к «дню после» возможной ИИ-катастрофы

Axios: В ИИ-индустрии ожидают крупный инцидент в ближайшие 6–12 месяцев

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Крупный инцидент с искусственным интеллектом может произойти в ближайшие 6–12 месяцев. Такой прогноз собеседников из отрасли приводит Axios.

По сведениям издания, руководители OpenAI, Anthropic и других технологических компаний закрыто обсуждают действия на случай катастрофического развития событий. Среди рассматриваемых угроз — потеря контроля над автономными системами. Ещё один сценарий связан с масштабными кибератаками.

Подобные происшествия способны нанести серьёзный удар по экономике. Разработчики прорабатывают худшие варианты заранее. Срок в полгода–год относится к ожиданиям инсайдеров относительно крупного инцидента. Он не означает, что «восстанию машин» уже назначена дата.

Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»
Мишустин поручил усилить защиту учётных записей на «Госуслугах»

В сентябре исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился из-за опасений потерять контроль над ИИ. Он считает, что конкуренция заставляет разработчиков ускоряться, а усилий отдельных компаний для обеспечения безопасности недостаточно. Специалист выступил за государственное регулирование или согласованное замедление технологической гонки.

Больше новостей о цифровых сервисах и информационной безопасности — в разделе «Технологии» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar