Генеральная прокуратура Парагвая распорядилась задержать бывшего президента страны Сантьяго Пенью, отстранённого от власти после громкого банковского скандала. Политика подозревают в злоупотреблении доверием и других возможных преступлениях, связанных с деятельностью Ueno Bank. Об этом сообщает издание ABC Color.

Распоряжение об обязательном задержании передали руководству Национальной полиции. Решение приняли прокуроры подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в рамках уголовного дела № 92/2026. При этом информации о фактическом задержании Пеньи пока нет.

Следствие изучает возможную причастность бывшего главы государства к финансовым нарушениям вокруг Ueno Bank. По данным ABC Color, в 2023 году Пенья декларировал долю в холдинге, связанном с банком, стоимостью более шести миллиардов гуарани. В апреле 2025 года он продал свои акции, однако вопросы о его связях с финансовой организацией сохранились.

Особое внимание прокуратуры привлекло размещение государственных средств на счетах банка. По версии заявителей, чиновники могли допустить нарушения при управлении этими деньгами, а руководство Центробанка — несвоевременно отреагировать на ухудшение положения Ueno Bank. Правоохранители устанавливают, кто принимал соответствующие решения и были ли они законными.

Ранее Life.ru сообщал об импичменте президента Парагвая после краха Ueno Bank. Сенат единогласно признал Пенью виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Это решение лишило политика возможности получить пожизненное место в верхней палате парламента и связанную с ним неприкосновенность.