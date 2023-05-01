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1 мая, 04:03

Новым президентом Парагвая стал Сантьяго Пенья

<p>Новый президент Парагвая Сантьяго Пенья. Обложка © ТАСС / Jorge Saenz</p>

Новый президент Парагвая Сантьяго Пенья. Обложка © ТАСС / Jorge Saenz

В Парагвае на президентских выборах победил кандидат от правящей партии "Колорадо" 44-летний Сантьяго Пенья. Он набрал 42,73%, оставив за спиной главного оппонента — Эфраина Алегре, признавшего поражение.

Как пишет РИА "Новости", Пенья — ставленник бывшего президента Парагвая Орасио Картеса, который недавно подвергся санкциям со стороны США, будучи обвинённым в коррупции. Избранный глава ранее работал в правительстве Картеса министром финансов. В его карьере были также ЦБ государства и Международный валютный фонд.

Пенья обещал снизить стоимость потребительской корзины, цены на топливо, создать полмиллиона новых рабочих мест, открыть бесплатные детские сады, а также ввести бесплатные программы для обеспечения граждан жильём. Он должен вступить в должность 15 августа. В свою очередь, нынешний глава Марио Абдо Бенитес заявил, что обеспечит прозрачный процесс передачи власти.

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Анатолий Симоненко
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