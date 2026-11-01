В 2026 году граждане Германии чаще других жителей Евросоюза обращались за убежищем в России. Такие данные за первые девять месяцев года содержатся статистике МВД, передаёт РИА «Новости».

Всего с января по сентябрь российские ведомства получили 136 заявлений от граждан стран ЕС. При этом больше половины обращений поступило от жителей двух государств. Наибольшую активность проявили немцы — от них зарегистрировали 49 запросов. Следом идут граждане Латвии, подавшие 36 заявлений. На третьем месте оказалась Литва с 12 обращениями.

Остальные страны представлены значительно скромнее. По семь заявлений поступило от граждан Эстонии и Италии, шесть — от французов. Болгары и чехи направили по четыре запроса, греки и поляки — по три. Ещё пять стран ЕС попали в статистику с одним обращением от каждой: Венгрия, Дания, Испания, Нидерланды и Словакия.

Ранее в Финляндии пограничники задержали двух человек, предположительно незаконно проникших в страну с территории России. Инцидент произошёл в районе муниципалитета Иломантси в Северной Карелии. После задержания оба обратились за предоставлением убежища. Пограничный отряд Северной Карелии начал предварительное расследование по подозрению в нарушении государственной границы. При этом гражданство задержанных не раскрывается. Не сообщается также, каким образом они добрались до финской территории и откуда именно прибыли.