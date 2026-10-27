В Литве поляк пересёк границу России во время прогулки по Куршской косе

Мужчина пересёк российскую границу, гуляя по побережью Балтийского моря на Куршской косе. О его задержании российскими пограничниками литовскую сторону уведомили по каналам связи пограничных уполномоченных, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье, 25 октября. Сотрудники пограничной заставы «Неринга» заметили мужчину на берегу с помощью системы наблюдения. Он шёл по дюнам без крупного багажа, после чего спустился к морю и направился в сторону России.

Знаки с предупреждениями у границы. Фото © Служба охраны государственной границы Литвы

Литовские пограничники предположили, что мужчина проигнорировал предупреждающие обозначения. Патрули направили к месту его нахождения, однако к их прибытию он уже успел пройти вдоль берега несколько сотен метров и пересечь границу. По информации, полученной от российских коллег, задержанный может быть гражданином Польши. Его гражданство пока не подтверждено окончательно.

VSAT зарегистрировала материалы происшествия и выясняет обстоятельства для решения вопроса о начале досудебного расследования по факту незаконного пересечения государственной границы. В погранслужбе отметили, что подобные нарушения непосредственно на морском побережье случаются редко.

На Куршской косе начало пограничной зоны обозначено ярко-жёлтыми знаками с предупреждениями на нескольких языках. Они установлены в том числе у воды. Для доступа в эту зону требуется разрешение литовской погранслужбы, а до самой государственной границы остаётся несколько сотен метров.

Ранее гражданин Украины сумел пересечь государственную границу с Молдавией на мотопараплане, пролетев над приграничной территорией. О приближении летательного аппарата молдавским пограничникам сообщили коллеги с Украины. Получив предупреждение, сотрудники пограничной полиции начали поиски нарушителя. Мужчину обнаружили примерно в двух километрах от линии государственной границы. Во время проверки он подтвердил украинское гражданство и заявил о намерении получить убежище в соседней стране.