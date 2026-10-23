От судьбы не убежишь: ФРГ выдала Украине пограничника, убившего дезертира

Германия экстрадировала на Украину пограничника, подозреваемого в убийстве военнослужащего, который пытался незаконно пересечь границу с Молдавией. После смертельного происшествия сотрудник погранслужбы сам сбежал за рубеж и скрывался от правоохранителей. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Трагедия произошла в июле 2024 года в Одесской области. Четверо украинских военных самовольно покинули часть и направились к молдавской границе. Беглецов заметил пограничный патруль, после чего началось преследование.

По версии следствия, один из инспекторов дважды выстрелил в военнослужащего, который скончался на месте. Первоначально пограничник утверждал, что погибший напал на него и оружие пришлось применить для самообороны. Однако проведённые экспертизы не подтвердили эту версию.

Впоследствии подозреваемый самостоятельно покинул Украину, воспользовавшись знанием приграничной местности. Его объявили в международный розыск. В начале 2026 года мужчину задержали немецкие правоохранители, а после завершения процедуры выдачи передали украинским следователям.

Сейчас фигурант заключён под стражу. Ему вменяют умышленное убийство и превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями. В случае признания виновным пограничнику грозит до 15 лет лишения свободы.