От судьбы не убежишь: ФРГ выдала Украине пограничника, убившего дезертира
Германия выдала Украине пограничника, сбежавшего после убийства дезертира
Обложка © Государственное бюро расследований (ГБР) Украины
Германия экстрадировала на Украину пограничника, подозреваемого в убийстве военнослужащего, который пытался незаконно пересечь границу с Молдавией. После смертельного происшествия сотрудник погранслужбы сам сбежал за рубеж и скрывался от правоохранителей. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Трагедия произошла в июле 2024 года в Одесской области. Четверо украинских военных самовольно покинули часть и направились к молдавской границе. Беглецов заметил пограничный патруль, после чего началось преследование.
По версии следствия, один из инспекторов дважды выстрелил в военнослужащего, который скончался на месте. Первоначально пограничник утверждал, что погибший напал на него и оружие пришлось применить для самообороны. Однако проведённые экспертизы не подтвердили эту версию.
Впоследствии подозреваемый самостоятельно покинул Украину, воспользовавшись знанием приграничной местности. Его объявили в международный розыск. В начале 2026 года мужчину задержали немецкие правоохранители, а после завершения процедуры выдачи передали украинским следователям.
Сейчас фигурант заключён под стражу. Ему вменяют умышленное убийство и превышение служебных полномочий с тяжкими последствиями. В случае признания виновным пограничнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что молдавские правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы двумя украинскими пограничниками. Как сообщал Life.ru 17 октября, сотрудники прибыли на моторной лодке к молдавскому берегу возле села Холошница. Они пресекли границу для поимки уклониста и даже пытались его утопить. Молдавия выразила Украине протест после вторжения пограничников.