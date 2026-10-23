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Регион
Опубликовано 23 октября, 14:49

Беспилотник залетел в Молдавию со стороны Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неизвестный беспилотник обнаружили в воздушном пространстве Молдавии. Аппарат совершал несанкционированный полёт, после чего пропал с радаров вблизи города Сынжерей на севере страны. Об этом сообщает местное издание Telegraph.

Происхождение беспилотника и цель его полёта пока не установлены. Информации о возможном падении аппарата или обнаружении его обломков в сообщении не приводится.

Посол России допустил инсценировки спецслужб Украины с БПЛА в Молдавии
Посол России допустил инсценировки спецслужб Украины с БПЛА в Молдавии

Ранее Life.ru сообщал о вызове российского посла в МИД Молдавии после серии нарушений воздушного пространства республики. По данным молдавского Минобороны, тогда на территории страны упали три ракеты и два беспилотника.

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Матвей Константинов
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