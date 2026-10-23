Беспилотник залетел в Молдавию со стороны Украины
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Неизвестный беспилотник обнаружили в воздушном пространстве Молдавии. Аппарат совершал несанкционированный полёт, после чего пропал с радаров вблизи города Сынжерей на севере страны. Об этом сообщает местное издание Telegraph.
Происхождение беспилотника и цель его полёта пока не установлены. Информации о возможном падении аппарата или обнаружении его обломков в сообщении не приводится.
Ранее Life.ru сообщал о вызове российского посла в МИД Молдавии после серии нарушений воздушного пространства республики. По данным молдавского Минобороны, тогда на территории страны упали три ракеты и два беспилотника.