Беспилотник залетел в Молдавию со стороны Украины

Неизвестный беспилотник обнаружили в воздушном пространстве Молдавии. Аппарат совершал несанкционированный полёт, после чего пропал с радаров вблизи города Сынжерей на севере страны. Об этом сообщает местное издание Telegraph.

Происхождение беспилотника и цель его полёта пока не установлены. Информации о возможном падении аппарата или обнаружении его обломков в сообщении не приводится.