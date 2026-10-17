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Регион
Опубликовано 17 октября, 16:34

Посол России допустил инсценировки спецслужб Украины с БПЛА в Молдавии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

За инцидентами с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство Молдавии, могут стоять украинские спецслужбы. Такую версию высказал посол России в Кишинёве Олег Озеров. По его мнению, подобные происшествия могут использоваться для усиления антироссийских настроений.

«Мы не можем исключать варианты инсценировок, организованные украинскими спецслужбами, которые, судя по всему, подстраивают подобные события к поводам, которые можно использовать для нагнетания антироссийской истерии», — сказал дипломат в интервью RT.

Особое внимание Озеров обратил на отсутствие технических подробностей в публичных сообщениях о беспилотниках. По его словам, в них не приводятся серийные номера аппаратов и сведения об их полётных заданиях, которые могли бы помочь установить происхождение дронов.

Посол также раскритиковал позицию молдавских властей. Он утверждает, что Кишинёв обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства, однако не принимает предложения Москвы провести совместное расследование подобных инцидентов.

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Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник, прилетевший со стороны Украины, пересёк воздушное пространство Молдавии, после чего упал уже на территории Румынии. Из-за появления аппарата молдавские власти примерно на час закрывали воздушное пространство страны.

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Анастасия Никонорова
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