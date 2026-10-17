За инцидентами с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство Молдавии, могут стоять украинские спецслужбы. Такую версию высказал посол России в Кишинёве Олег Озеров. По его мнению, подобные происшествия могут использоваться для усиления антироссийских настроений.

«Мы не можем исключать варианты инсценировок, организованные украинскими спецслужбами, которые, судя по всему, подстраивают подобные события к поводам, которые можно использовать для нагнетания антироссийской истерии», — сказал дипломат в интервью RT.

Особое внимание Озеров обратил на отсутствие технических подробностей в публичных сообщениях о беспилотниках. По его словам, в них не приводятся серийные номера аппаратов и сведения об их полётных заданиях, которые могли бы помочь установить происхождение дронов.