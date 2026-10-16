«‎Где их нашли?» Захарова разнесла Кишинёв за вызов посла в МИД для шоу с обломками дронов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимыми угрозы выслать российского посла в Молдавии Олега Озерова. Она также раскритиковала регулярные вызовы дипломата в молдавский МИД, которые, по её словам, сопровождаются демонстрацией обломков беспилотников. Об этом Захарова заявила на брифинге.

Дипломат усомнилась в происхождении предъявляемых обломков и заявила, что молдавская сторона не объясняет, где их обнаружили и каким образом доставили в ведомство. Действия властей республики она охарактеризовала как демонстративные.

«Какие это обломки? Где их нашли? Откуда всё это к ним приволокли? Об этом не говорят», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, обвинения в адрес российского посла не имеют реальных оснований и свидетельствуют об отсутствии убедительных поводов для претензий к дипломату. Она также заявила, что антироссийская политика молдавских властей во главе с президентом Майей Санду, по оценкам ряда независимых политологов, создаёт угрозы для государственности республики.

«Независимые политологи отмечают, что настоящую угрозу государственности страны её жители видят в деструктивной политике Молдавии и команды Майи Санду, которая планомерно превращает республику в очередной антироссийский плацдарм. Причём не только видят, но и по мере сил этому сопротивляются», — заключила дипломат.

Ранее Life.ru писал, что посол Молдавии в России Лилиан Дарий вернулся к работе в Москве. Дарий возглавляет дипмиссию с января 2022 года, и, по словам Гросу, главная задача посольства — помогать гражданам Молдавии в РФ, в том числе с документами и в экстренных ситуациях.