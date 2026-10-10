Посол Молдавии Лилиан Дарий вернулся к исполнению обязанностей

Посол Молдавии в России Лилиан Дарий вновь приступил к работе в Москве. Об этом сообщил председатель парламента республики Игорь Гросу в эфире телеканала R-Live.

«Насколько я понимаю, он, Дарий, вернулся. Наше право отзывать посла для консультаций, когда возникают напряжённые ситуации, но сейчас, насколько мне сообщили, дипломат находится на посту», — сказал Гросу.

Дарий возглавляет молдавскую дипмиссию в России с января 2022 года. По словам спикера парламента, одной из основных задач посольства остаётся помощь гражданам Молдавии, которые находятся в РФ по личным или деловым вопросам либо следуют через страну транзитом.

Гросу отметил, что дипломаты должны оперативно помогать согражданам с оформлением документов и при возникновении экстренных ситуаций.

В последние годы контакты Москвы и Кишинёва заметно сократились. Молдавия присоединилась к части антироссийских санкций, а в 2023 году значительно уменьшила численность российского диппредставительства.

Ранее МИД России вызвал Лилиана Дария после двух инцидентов с сотрудниками российского посольства в Кишинёве. В одном случае молдавские полицейские остановили автобус дипмиссии и сняли с него регистрационные знаки, а во втором сотрудников посольства более четырёх часов удерживали на погранпереходе «Леушены». Российская сторона заявила о нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и выразила протест. Москва также предупредила, что оставляет за собой право принять ответные меры.