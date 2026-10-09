Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 16:43

Кишинёв вышел на второе место после Киева: Европа влила в оборону Молдавии €317 млн

ЕС выделил Молдавии €317 млн на оборону и ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Молдавия заняла второе место после Украины по размеру помощи на оборону и безопасность в рамках Европейского фонда мира — республике выделили 317 миллионов евро. Об этом на семинаре по безопасности в Кишинёве сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

«После Украины Молдова получила больше всего средств на оборону и безопасность. В общей сложности — €317 млн в рамках Европейского фонда мира», — сказал Кубилюс.

Как он уточнил, львиная доля этой суммы — 120 миллионов — ушла на нужды противовоздушной обороны. Оставшиеся средства распределили между специалистами по гибридным угрозам и военной тематике, а также направили на укрепление госинститутов — в том числе Национального центра управления кризисами, который начал работу осенью 2025 года.

Представитель Еврокомиссии охарактеризовал данную республику как важного союзника ЕС в вопросах внешней политики и безопасности. Он также подтвердил, что Кишинёв может и дальше рассчитывать на содействие со стороны объединения.

Мероприятие в молдавской столице организовали парламент страны совместно с Парламентской ассамблеей НАТО.

Ещё раньше депутаты одобрили предложенную президентом Майей Санду стратегию нацбезопасности, где Россия указана как главная угроза. Оппозиция раскритиковала этот документ и голосовала против. В стратегии говорится, что при закреплённом в конституции нейтралитете Молдавия намерена усиливать взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Речь идёт о перевооружении армии по стандартам альянса и Евросоюза, расширении военного сотрудничества с Румынией и Украиной, а также о совместных закупках вооружения и техники.

Из €100 млрд помощи Германии Украине реальными признали лишь €41,7 млрд
Из €100 млрд помощи Германии Украине реальными признали лишь €41,7 млрд

Как ранее сообщал Life.ru, президент Молдавии Майя Санду публично допустила объединение страны с Румынией. По её мнению, такое слияние с соседним государством стало бы способом усилить защищённость молдавского населения.

Больше новостей о международных конфликтах и геополитике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Молдавия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar