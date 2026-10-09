Кишинёв вышел на второе место после Киева: Европа влила в оборону Молдавии €317 млн

Молдавия заняла второе место после Украины по размеру помощи на оборону и безопасность в рамках Европейского фонда мира — республике выделили 317 миллионов евро. Об этом на семинаре по безопасности в Кишинёве сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

«После Украины Молдова получила больше всего средств на оборону и безопасность. В общей сложности — €317 млн в рамках Европейского фонда мира», — сказал Кубилюс.

Как он уточнил, львиная доля этой суммы — 120 миллионов — ушла на нужды противовоздушной обороны. Оставшиеся средства распределили между специалистами по гибридным угрозам и военной тематике, а также направили на укрепление госинститутов — в том числе Национального центра управления кризисами, который начал работу осенью 2025 года.

Представитель Еврокомиссии охарактеризовал данную республику как важного союзника ЕС в вопросах внешней политики и безопасности. Он также подтвердил, что Кишинёв может и дальше рассчитывать на содействие со стороны объединения.

Мероприятие в молдавской столице организовали парламент страны совместно с Парламентской ассамблеей НАТО.

Ещё раньше депутаты одобрили предложенную президентом Майей Санду стратегию нацбезопасности, где Россия указана как главная угроза. Оппозиция раскритиковала этот документ и голосовала против. В стратегии говорится, что при закреплённом в конституции нейтралитете Молдавия намерена усиливать взаимодействие с НАТО и странами ЕС. Речь идёт о перевооружении армии по стандартам альянса и Евросоюза, расширении военного сотрудничества с Румынией и Украиной, а также о совместных закупках вооружения и техники.

Как ранее сообщал Life.ru, президент Молдавии Майя Санду публично допустила объединение страны с Румынией. По её мнению, такое слияние с соседним государством стало бы способом усилить защищённость молдавского населения.