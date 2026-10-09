Глава Молдавии Майя Санду публично заявила, что гипотетическое слияние республики с соседней Румынией позволило бы гарантировать защищенность молдавского населения.

Подобную позицию молдавский лидер транслирует уже не впервые: ещё в январе во время беседы с авторами британского подкаста The Rest Is Politics политик открыто призналась, что поддержала бы ликвидацию границ на всенародном голосовании. Свой выбор она тогда аргументировала тяжёлой обстановкой на международной арене и чередой кризисов, с которыми Кишинёв сталкивается в статусе суверенного игрока. Вторил президенту и глава минэкономики Евгений Осмокеску, назвавший поглощение Румынией запасным выходом в ситуации, если путь в ЕС зайдёт в тупик.

«Слияние с румынской стороной добавило бы нам устойчивости и защиты. Однако подобный шаг фундаментален, и пойти на него можно исключительно при одобрении подавляющей массы наших соотечественников», — объяснила свою позицию Санду представителям СМИ.

Параллельно с этим законодатели в Бухаресте уже перешли к практическим действиям. Нижняя палата румынского парламента утвердила инициативу об интеграции двух государств, зарегистрированную ещё в конце зимы. Документ прошел процедуру так называемого «молчаливого согласия»: регламент гласит, что если депутаты не отклонили и не вынесли законопроект на пленарные дебаты в течение сорока пяти суток, он утверждается в автоматическом режиме. Теперь судьбу инициативы решит румынский Сенат.

Внутри самой Молдавии действия властей натолкнулись на жёсткое сопротивление. Представители оппозиционных сил открыто обвинили Бухарест в подготовке неприкрытого территориального захвата, а риторику официального Кишинёва назвали прямым ударом по суверенитету и предательством интересов собственного народа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Молдавии в насильственной румынизации и уничтожении национальной идентичности. Дипломат заявила, что президент Майя Санду действует исключительно в интересах Брюсселя и Румынии. Захарова отметила, что молдаван официально записали в румыны, отказав им в существовании собственного языка, и таким образом уничтожается целый этнос. Делается это по прямому заказу Евросоюза и Брюсселя.