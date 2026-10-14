Украина предложила Молдавии совместно производить дроны-камикадзе

Украина готова наладить совместное с Молдавией производство беспилотников и расширить сотрудничество в сфере противовоздушной обороны. Об этом посол Украины в Кишинёве Паун Роговей заявил в эфире телеканала TVR Moldova. По его словам, Киев открыт к созданию подобного партнёрства с соседней республикой.

Дипломат пояснил, что Украина уже сотрудничает в сфере беспилотных технологий с США и Румынией. Аналогичный формат взаимодействия Киев готов предложить молдавской стороне, если Кишинёв проявит заинтересованность.

«Мы открыты к такому сотрудничеству и с Республикой Молдова», — подчеркнул Роговей.

По словам посла, страны уже обмениваются информацией о беспилотниках, нарушающих воздушное пространство Молдавии. Теперь украинская сторона предлагает расширить взаимодействие, в том числе в области разработки и выпуска соответствующей техники.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поддержала развитие собственного производства беспилотников и средств противовоздушной обороны. Однако власти республики подчёркивали, что такая продукция предназначена прежде всего для обеспечения национальной безопасности.

В Кишинёве уже готовят законодательные изменения, которые позволят наладить выпуск подобного оборудования. Спикер парламента Игорь Гросу сообщил, что соответствующий проект разрабатывают министерства экономики и обороны.

Ранее Life.ru рассказывал о протесте МИД Молдавии из-за пролёта беспилотников над республикой. Кишинёв заявил о шести нарушениях воздушного пространства 3 октября и вызвал российского посла Олега Озерова для вручения дипломатической ноты. По утверждению молдавской стороны, часть воздушных объектов упала на территории страны.