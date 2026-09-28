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Опубликовано 28 сентября, 14:47

Украина попросила у Молдавии все пустые склады

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина обратилась к Молдавии с просьбой предоставить все свои свободные складские помещения для хранения товаров. Об этом заявил премьер-министр республики Василе Тофан. По его словам, украинская сторона готова арендовать всё.

«У нас есть чёткая просьба от украинской стороны использовать складские помещения в Республике Молдова для хранения товаров, и украинцы готовы арендовать всё, что у нас здесь есть», — сказал Тофан.

На Украине полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher
На Украине полностью уничтожен склад немецкой компании Kärcher

Необходимость искать дополнительные складские площади возникает на фоне серьёзных потерь логистической инфраструктуры на Украине. По данным Financial Times, с начала конфликта страна лишилась около 2,1 млн квадратных метров современных складов — примерно 42% от их объёмов 2022 года. Только за последние месяцы, по оценке издания, из эксплуатации выбыло ещё около 900 тысяч квадратных метров.

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Александра Мышляева
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