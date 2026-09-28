Украина попросила у Молдавии все пустые склады

Украина обратилась к Молдавии с просьбой предоставить все свои свободные складские помещения для хранения товаров. Об этом заявил премьер-министр республики Василе Тофан. По его словам, украинская сторона готова арендовать всё.

«У нас есть чёткая просьба от украинской стороны использовать складские помещения в Республике Молдова для хранения товаров, и украинцы готовы арендовать всё, что у нас здесь есть», — сказал Тофан.

Необходимость искать дополнительные складские площади возникает на фоне серьёзных потерь логистической инфраструктуры на Украине. По данным Financial Times, с начала конфликта страна лишилась около 2,1 млн квадратных метров современных складов — примерно 42% от их объёмов 2022 года. Только за последние месяцы, по оценке издания, из эксплуатации выбыло ещё около 900 тысяч квадратных метров.