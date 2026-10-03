МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за пролёта дронов

МИД Молдавии вновь вызвал российского посла Олега Озерова и вручил ему ноту протеста после серии несанкционированных пролётов воздушных объектов над республикой. При этом никаких доказательств Кишинёв не предоставил.

По уточнённым данным молдавского Минобороны, утром 3 октября системы наблюдения зафиксировали шесть несанкционированных пролётов. Пять аппаратов — три ракеты и два беспилотника — упали и взорвались на территории страны, ещё один объект пересёк воздушное пространство Молдавии в районе Паланки и направился в сторону Украины.

Обломки нашли в четырёх районах. В районе села Крокмаз взрыв привёл к пожару и повреждениям, однако о погибших не сообщалось. Власти Молдавии заявили, что произошедшее создало угрозу для жителей, и потребовали от России принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Предыдущую ноту Озеров получил 1 октября после того, как молдавские власти сообщили о трёх нарушивших воздушное пространство страны дронах, два из которых упали и взорвались. Тогда российский дипломат заявил, что ему не предоставили доказательств российского происхождения аппаратов, и предложил провести совместное расследование.

В Кишинёве подобные инциденты связывают с российскими ударами по территории Украины. Москва со своей стороны ранее отвергала обвинения в принадлежности обнаруженных в Молдавии беспилотников без предоставления доказательств их происхождения.

Ранее Life.ru писал, что в июле МИД Молдавии уже вручал Озерову ноту протеста после обнаружения упавшего беспилотника. Российский посол тогда также заявлял, что Кишинёв не предъявил доказательств его принадлежности РФ.