В Молдавии заявили о падении трёх ракет и двух беспилотников

В Молдавии сообщили о падении ракет и беспилотников сразу в четырёх районах страны. Взрывы прозвучали в Каушанах, Штефан-Водэ, Хынчештах и Новых Аненах, сообщает NewsMaker.

Инциденты произошли утром в течение нескольких минут. По данным издания, сообщения поступали примерно с 7:50 до 8:03 по местному времени. На место падения фрагментов направились экстренные службы.

Сначала Минобороны заявило о пяти БПЛА, пересёкших воздушное пространство республики. Позднее глава ведомства Анатолие Носатый уточнил, что речь шла о трёх ракетах и двух дронах. Их обломки обнаружили в нескольких районах страны.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что все пять воздушных объектов оказались над территорией республики примерно за четверть часа. По её словам, они взорвались неподалёку от населённых пунктов. В МИД страны в произошедшем обвинили Россию, не представив никаких доказательств.

Напомним, летом на территорию Молдавии залетел украинский беспилотник, который взорвался рядом с селом Лопатна в Оргеевском районе. В результате инцидента никто не пострадал. Однако владелец сельскохозяйственного участка, где были найдены обломки, потребовал компенсацию за ущерб. По предварительным данным, аппарат имеет украинское происхождение, поскольку на поверхности были надписи на украинском языке. При этом Молдавия в тот раз также возложила ответственность за ситуацию на Россию.