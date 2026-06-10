В Молдавии владелец участка, на который упал дрон ВСУ, требует компенсацию

Владелец сельскохозяйственного участка в Молдавии, на который упал и взорвался украинский беспилотник, потребовал компенсацию за ущерб. Инцидент произошёл в Оргеевском районе недалеко от села Лопатна. Об этом сообщил телеканал TVR Moldova.

В ночь на понедельник в районе села Лопатна взорвался дрон. На его обломках нашли надписи на украинском языке. В МИД Молдавии признали, что, по предварительным данным, аппарат имеет украинское происхождение, однако в официальных заявлениях возложили ответственность за ситуацию на Россию.

«Владелец сельскохозяйственного участка написал заявление в мэрию, и теперь нам предстоит принять меры. Это впервые — раньше с таким не сталкивались. Дай Бог, чтобы было в последний раз. А как подсчитывать ущерб — это очень сложно и эмоционально тяжело. Мы так испугались из-за дрона, дом задрожал», — рассказала телеканалу мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку.

По словам Войку, местным властям теперь предстоит определить порядок дальнейших действий по заявлению владельца участка. Она отметила, что подсчёт ущерба в такой ситуации вызывает трудности.

Ранее сообщалось, что беспилотник взорвался ночью 8 июня рядом с селом Лопатна в Оргеевском районе Молдавии. О происшествии сообщила полиция республики. По данным ведомства, сигнал поступил от местного жителя около полуночи. После первичной проверки правоохранители установили, что люди при взрыве не пострадали. Район падения дрона оцепили сотрудники полиции и сапёры. Специалисты начали проверку на месте и изучение обстоятельств инцидента.