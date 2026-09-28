В Молдавии нашли причину не сбивать дроны ВСУ в своём небе

Вооружённые силы Молдавии обладают возможностями для уничтожения залетающих с Украины беспилотников, однако до сих пор не применяли их из-за опасений, что падение аппаратов может привести к жертвам и разрушениям. Об этом заявил глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп в эфире TV8.

«Мы не сбивали, но такая возможность была. Несколько месяцев назад, когда летели определённые дроны и Национальная армия их отслеживала, решение не приняли, чтобы не привести к ещё большему ущербу», — рассказал депутат.

По словам Карпа, при перехвате БПЛА военным необходимо учитывать предполагаемое место его падения, чтобы уничтожение цели само по себе не стало причиной серьёзного инцидента. Возможности молдавской ПВО он назвал ограниченными.

Сейчас в республике устанавливают второй радар, который должен улучшить обнаружение объектов на малых и средних высотах. При этом Карп признал, что даже после его ввода полностью закрыть воздушное пространство от низколетящих целей невозможно из-за рельефа местности. По его словам, беспилотники на высоте около 150–200 метров в отдельных случаях могут остаться незамеченными.

Ранее Life.ru сообщал, что беспилотник, прилетевший со стороны Украины, пересёк воздушное пространство Молдавии, после чего упал уже на территории Румынии. Из-за появления аппарата молдавские власти примерно на час закрывали воздушное пространство страны. В другом сентябрьском эпизоде Кишинёв также временно ограничивал полёты после обнаружения дрона, который впоследствии упал и взорвался на севере республики.