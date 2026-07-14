Послу Озерову вручили ноту протеста в МИД Молдавии из-за падения дрона
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МИД Молдавии вызвал российского посла Олега Озерова после того, как 13 июля на территории страны нашли упавший беспилотник. Власти считают, что он мог принадлежать России.
«Послу была вручена нота протеста молдавской стороны», — заявила пресс-служба министерства.
Это уже не первый вызов посла из-за дронов. В начале июня Озерова уже вызывали в МИД после падения беспилотника в соседней Румынии. Тогда он заметил, что все контакты с молдавскими властями свелись к вызовам в министерство. Озеров возмутился, что власти Молдавии обвиняют Россию во всех проблемах, следуя указаниям Евросоюза, но при этом не предоставляют никаких доказательств. По его словам, эти обвинения выдвигаются вопреки здравому смыслу, хотя российские дипломаты не раз запрашивали подтверждения.
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