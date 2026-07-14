«Президент всё сказал»: Посол объявил об ответе России на «‎антибаллистическую коалицию» ЕС

Всё, что сегодня создаётся в Европе совместно или с подачи Киева, преследует антироссийские цели, поэтому новая инициатива с образованием некой «антибаллистической коалиции» в ЕС не будет исключением. Таким мнением поделился с Life.ru чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Это прямое продолжение той агрессивной антироссийской политики, которую сегодня проводит европейское руководство. Сомнений здесь быть не может. Как к этому относиться? Наш президент уже не раз подробно говорил об этом: мы должны всемерно обеспечивать свои законные интересы, в том числе через продолжение специальной военной операции. Собственно, так мы и делаем. Поэтому очередная инициатива Европы для нас не стала неожиданностью. Константин Долгов Чрезвычайный и полномочный посол России

Выполнить и реализовать задуманное Европе будет крайне непросто, учитывая её ограниченный военный потенциал без участия США, — это совершенно точно, отметил эксперт. Тем не менее, по его словам, европейские власти продолжают скрести по сусекам, оказывать помощь и поддержку киевскому режиму, по сути, бросая в топку конфликта всё новые жертвы. Так что в политике Евросоюза пока ничего не поменялось, добавил Долгов.

А то, что это продолжение откровенно враждебных действий против России, — очевидно, пожалуй, всем. Ничего нового или удивительного для нас здесь, к сожалению, нет, подытожил собеседник Life.ru. Понятно, что сейчас там много популизма, рассчитанного на выбивание средств и загрузку собственного военно-промышленного комплекса. Именно поэтому они это делают. Однако реализовать подобные инициативы самостоятельно им будет очень сложно — европейский потенциал действительно ограничен, полагает Долгов.

«С точки зрения наших интересов и позиций — ничего не меняется. Мы, как и прежде, будем обеспечивать свои законные интересы. В Москве, безусловно, учитывают все заявления и позиции европейских лидеров. Но ничего хорошего такая политика ни Европе, ни Киеву не сулит — это мы тоже прекрасно понимаем», — резюмировал дипломат.

Напомним, Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции для защиты Европы от ракетных угроз. Договорённость была достигнута 13 июля в Париже. В коалицию вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания. Цель — создать общий ракетный и противоракетный потенциал для Европы.