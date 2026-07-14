Посол РФ: Кишинёв не предоставил доказательств падения якобы российского БПЛА

Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Кишинёв не предоставил доказательств падения якобы российского беспилотника на юге республики. Такое заявление дипломат сделал журналистам после посещения МИД, передаёт ТАСС.

«Мы пока ничего не можем подтвердить. Мы запросили дополнительную информацию об этом. Вопрос новый, он требует расследования. Нужно понимать трассировку, откуда шел этот дрон, по какой траектории, фотофиксация и так далее. Обычные данные, которые мы традиционно запрашиваем в этой связи», — сказал он

Напомним, 29 мая в северной части Румынии, примерно в 70 километрах от украинской границы, на сельхозугодьях уезда Марамуреш обнаружили крупный неопознанный дрон. Прибывшие на место полицейские установили, что взрывчатки на борту не было — аппарат нёс лишь видеокамеру, что свойственно разведывательным моделям, а местный мэр в комментарии Europa FM подтвердил, что находка оказалась весьма габаритной.