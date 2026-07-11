Гражданин Молдавии, которого принудительно мобилизовали в ВСУ, вернулся домой

Гражданин Молдавии Василий Украинчук, которого принудительно мобилизовали на Украине, вернулся домой. Об этом рассказала депутат партии «Демократия дома» Анна Цуркан в соцсетях.

Мужчина появился в видеообращении вместе с парламентариями. Подробности того, как ему удалось покинуть Украину и добраться до родной страны, пока не раскрываются.

«Василий сумел вернуться домой, и не благодаря нашему МИД или послу — вам должно быть стыдно, а благодаря смелым людям, его собственной отваге, вере в себя и любви к семье и стране», — заявила Цуркан.

После возвращения Украинчук вместе с правозащитниками и политиками посетил Генеральный инспекторат пограничной полиции. Там он передал копию паспорта и попросил официально зарегистрировать его въезд в Молдавию.

Представители оппозиции призвали власти не создавать Украинчуку препятствий при оформлении документов. Они подчеркнули, что повышенное внимание пограничников должно быть обращено на иностранцев, а не на граждан, возвращающихся на родину.

В начале июня Life.ru сообщал, что Василий Украинчук числился пропавшим без вести после отправки в район Краматорска. По словам его матери, мужчину задержали на границе во время поездки к родственникам и направили на военную подготовку.