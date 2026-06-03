Гражданин Молдавии Василе Украинчук пропал без вести на фронте после того, как его насильно призвали в Вооружённые силы Украины. Об этом сообщают «Молдавские ведомости» со ссылкой на проект stopfake-md.

«Украинчук, которого ТЦК задержали и отправили на фронт пулемётчиком в часть А5003, уже 20 мая пропал без вести в районе села Ильиновка Краматорского района «во время выполнения боевого задания», — пишет издание.

Ранее мать молдаванина обратилась к президенту Майе Санду с мольбой о помощи. По её рассказам, сын поехал на пасхальные праздники к друзьям и родственникам на Украину, но 13 апреля на погранпункте Россошаны его задержали сотрудники ТЦК. Молодому человеку заявили, что он обязан воевать как гражданин этой страны.

Парламентарий Анна Цуркан пыталась выяснить судьбу задержанного через МИД и посольство в Киеве. Ей ответили, что Украинчука отвезли на полигон в Ровно для подготовки перед отправкой в зону конфликта. При этом администрация родного села Гримэнкэуцы предоставила документы, доказывающие отсутствие у него юридических оснований на украинское гражданство: в свидетельстве о рождении указана Молдавская ССР, а родители числятся молдаванами.

Наёмничество в чужих армиях в Молдавии запрещено законом. Ранее Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Александра Калинина за поддержку России и сбор помощи для военных РФ. Она грозила аналогичными мерами участникам боев на стороне Москвы, тогда как вступившие в ВСУ молдаване становятся героями телепередач и фильмов.