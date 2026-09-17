Грибника нашли живым после 13 дней в лесу под Архангельском

В Архангельской области нашли живым Николая Ш., который почти две недели провёл в лесу. Мужчина пропал 5 сентября в районе посёлка Луковецкий, а обнаружили его только сегодня.

Пропавший отправился за грибами вместе с коллегами, но заблудился. В лесу он ориентировался плохо. С собой у мужчины были зажигалка и телефон, однако мобильной связи в районе поисков не было. Все эти дни Николая искали спасатели областной службы спасения имени И.А. Поливаного, добровольцы «ЛизаАлерт», отряды «Искра» и «Север», кинологи объединения «Следопыт», а также друзья и коллеги пропавшего.

Поисковые группы прошли по лесу почти 400 километров, обследуя в том числе болота и линейные ориентиры. Почти всё время шли дожди, а температура воздуха опускалась до +7 градусов. Утром 17 сентября грибники обнаружили мужчину и привезли его в магазин в Луковецком.

Сотрудники узнали мужчину по ориентировке «ЛизаАлерт» и сразу связались с поисковым отрядом. Волонтёры поблагодарили всех, кто участвовал в операции, и подчеркнули, что мужчину удалось найти живым.

Ранее Life.ru рассказывал о грибнике из Ленинградской области, который выжил после 16 дней в лесу. 68-летний мужчина ушёл за грибами и не вернулся, после чего его две недели искали добровольцы и спасатели. В итоге пенсионера случайно обнаружили в охотничьем домике далеко в лесу. Там оказались продукты, которые помогли ему продержаться до спасения. Мужчину вывезли из глухой местности на болотоходе и передали родным.