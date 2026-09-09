Грибникам объяснили, когда лес лучше оставить в покое

Жителям Подмосковья, отправляющимся за грибами, рекомендуют учитывать состояние здоровья и прогноз погоды. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

«Надо воздержаться от похода за грибами, если вы не уверены в своем самочувствии — в лесу невозможно получить помощь врача вовремя, а чтобы самостоятельно выйти из чащи, нужны силы и время», — говорится в сообщении.

Не стоит отправляться за грибами и при неблагоприятном прогнозе. Дождь, холод и другая непогода повышают вероятность переохлаждения и последующего заболевания.

Особую осторожность, по словам специалистов, необходимо проявлять пожилым людям. Именно они чаще оказываются в сложных ситуациях, поскольку могут не учитывать имеющиеся хронические заболевания. Отдельную категорию риска составляют семьи с детьми. Во время прогулки юные участники могут быстро увлечься окружающей природой и перестать следить за дорогой и тем, что находится под ногами.

Тем временем после тёплого и дождливого лета уральские леса оказались богаты грибами. По словам местных жителей, за несколько часов удаётся собрать сразу несколько корзин, а особо удачливые грибники возвращаются домой с уловом весом до 40 килограммов.