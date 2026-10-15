Грин-карты возвращаются? Суд обязал Госдеп США запустить отложенную лотерею

Федеральный суд в Калифорнии обязал Госдепартамент США провести лотерею грин-карт DV-2027, регистрация на которую так и не открылась в положенные сроки. Решение вынесла судья Южного округа Калифорнии Джинсук Ота по иску юридической фирмы Red Eagle Law к госсекретарю Марко Рубио.

Согласно обновлённым срокам, Госдеп должен объявить условия и даты регистрации до 29 октября, а открыть приём заявок — не позднее 1 ноября. Регистрация должна продлиться 30 дней.

Отобранных участников ведомство обязано уведомить до 3 декабря. После этого их заявления на иммиграционные визы должны рассматриваться в обычном порядке до исчерпания доступной квоты либо до 30 сентября 2027 года.

Лотерея DV-2027 должна была стартовать ещё осенью 2025 года. Однако Госдеп сообщил об изменениях в процедуре и пообещал назвать новые даты позднее, чего так и не произошло. В августе 2026 года Red Eagle Law обратилась в суд с требованием обязать власти провести розыгрыш.

Решение суда пока не означает, что приём анкет уже начался. По состоянию на 15 октября официальный сайт Diversity Visa по-прежнему показывает информацию о предыдущей лотерее DV-2026.

Программа Diversity Visa ежегодно позволяет претендовать на иммиграционные визы гражданам стран с относительно низким уровнем миграции в США. Законом предусмотрено до 55 тысяч таких виз в год.

Ранее Life.ru писал о приостановке лотереи грин-карт и перспективах её возобновления при администрации Дональда Трампа. Ещё во время первого президентского срока политик неоднократно выступал против этой программы и предлагал перейти к системе отбора мигрантов по профессиональным качествам.