23 мая, 12:34

Иностранцам запретили подаваться на грин-карту на территории США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Иностранцы, которые планируют получить грин-карту США, теперь должны будут подавать заявление, находясь за пределами страны. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Зак Калер.

По его словам, новая практика направлена на сокращение случаев, когда заявители после отказа остаются в США нелегально. В ведомстве считают, что подача документов из страны гражданства позволит упростить контроль за миграционными процессами.

«Когда иностранцы подают заявления из своей страны, это снижает необходимость поиска и депортации тех, кто решает уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство», — отметил Калер.

Также в USCIS подчеркнули, что иностранные студенты, туристы и временные работники должны покидать США после завершения срока пребывания и цели визита. По данным службы, новые правила позволят перераспределить нагрузку и ускорить обработку других категорий заявлений, включая визы для жертв насилия, торговых преступлений и процедуры натурализации.

Россиян могут пустить без виз ещё в три страны

Ранее Life.ru сообщал, что Италия усложнила порядок получения виз россиянами. Заявителю теперь необходимо приходить в визовый центр лично. Он приносит паспорт и подтверждённую онлайн-запись. Условие — покупка полноценного тура с отелем, авиабилетами и страховкой.

Полина Никифорова
