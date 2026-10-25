Грунт рушится, а газ рвётся наружу: На Ямале выявили тысячи опасных участков

Почти 300 километров автомобильных и железных дорог на Ямале могут оказаться под угрозой из-за разрушения вечной мерзлоты, оползней и скоплений метана. По данным SHOT, в регионе обнаружили тысячи участков с нестабильным грунтом, а неподалёку от железнодорожных мостов выявили газ в скважинах.

Как сообщает Telegram-канал, на Ямальском и Гыданском полуостровах зафиксировали 6168 участков, где происходят опасные изменения мерзлоты. По мере оттаивания подземного льда грунт теряет устойчивость, проседает и сползает по склонам. Подобные процессы способны создавать угрозу для построенных на нём сооружений.

В зоне потенциального риска, согласно данным SHOT, находятся 73,5 километра железнодорожной линии Обская — Бованенково — Карская, а также ещё 211 километров местных автомобильных дорог и мостов. На отдельных территориях количество оползней за последние 60 лет, как утверждается, увеличилось в 23 раза.

Почти 300 км дорог на Ямале оказались под угрозой из-за мерзлоты и метана. Фото © Telegram / SHOT

Дополнительную опасность представляет метан. По информации канала, газ обнаружили в нескольких скважинах возле железнодорожных мостов. Кроме того, на Ямале выявлены кратеры, образовавшиеся после газовых выбросов, и бугры пучения, внутри которых может накапливаться метан под давлением.

Подобные явления ранее изучали российские геологи. При накоплении газа в подземных полостях давление способно возрастать до разрушения окружающих пород. В отдельных случаях это приводит к образованию крупных воронок и сопровождается взрывами.