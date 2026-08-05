Главные пердуны Земли: Учёные раскрыли, кто в лесу больше всех загазовал планету

Учёные выяснили, что дикие олени каждый год выделяют в атмосферу миллионы тонн метана. Несмотря на внушительные объёмы, их вклад в изменение климата остаётся значительно ниже, чем у домашнего скота. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Когда речь заходит об источниках метана, чаще всего вспоминают коров. Однако новое исследование показало, что дикие жвачные тоже играют заметную роль в выбросах этого парникового газа. Больше всего метана среди представителей дикой природы производят олени. При этом суммарный объём их выбросов всё равно несопоставим с тем, который приходится на сельское хозяйство.

Метан образуется во время переваривания грубой растительной пищи. Как и домашний скот, лоси, ламы и другие жвачные используют бактерии, расщепляющие клетчатку, а побочным продуктом этого процесса становится газ, способствующий потеплению климата. Чтобы оценить масштабы природных выбросов, исследователь Терезия Язбек вместе с коллегами из Института биогеохимии Макса Планка сопоставила актуальные данные о численности животных по всему миру с расчётами, учитывающими массу тела и особенности их рациона.

Результаты показали, что все дикие жвачные ежегодно выделяют около трёх миллионов тонн метана. При этом свыше половины этого объёма приходится всего на шесть видов оленей. Авторы работы подчёркивают, что даже такие показатели составляют лишь небольшую часть мировых выбросов, которые превышают 600 миллионов тонн в год. Кроме того, домашнее животноводство производит примерно в 38 раз больше метана, чем все дикие жвачные вместе взятые.

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