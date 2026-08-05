Не 38 попугаев: Учёные выяснили, где у змеи заканчивается шея — она оказалась неожиданно короткая

Новое исследование австралийских биологов перевернуло представления об анатомии змей. Оказалось, что у этих пресмыкающихся есть не только голова и туловище, но и вполне различимая, хоть и очень короткая, шея. Это исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Morphology.

Специалисты измерили форму каждого позвонка у трёх видов ядовитых змей — восточной коричневой змеи, медноголовой и тигровой. Выяснилось, что позвоночник змеи разделен не на четыре, как считалось ранее, а на пять анатомических областей.

Шея составляет лишь около 5% от всей длины тела — это примерно 7–12 позвонков, что сравнимо с показателями ящериц. . Остальная длина змеи — результат растягивания и перестройки других отделов позвоночника, в первую очередь грудного. Более того, учёные обнаружили ранее неизвестный отдел, который назвали средним грудным.

Исследователи отмечают, что строение змеи оказалось гораздо сложнее, чем простая модель «длинной трубки»

Ранее стало известо, что оказывается, бабочки и мотыльки чувствуют запахи не только усиками. Немецкие биологи выяснили, что табачные бражники (Manduca sexta) улавливают ароматы ещё и крыльями. На их поверхности есть специальные волоски и рецепторы, которые помогают самкам находить нужные растения для яиц.