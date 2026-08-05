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5 августа, 13:14

Не 38 попугаев: Учёные выяснили, где у змеи заканчивается шея — она оказалась неожиданно короткая

JoM: Австралийские биологи пересмотрели анатомию змей и нашли у них шею

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Новое исследование австралийских биологов перевернуло представления об анатомии змей. Оказалось, что у этих пресмыкающихся есть не только голова и туловище, но и вполне различимая, хоть и очень короткая, шея. Это исследование было опубликовано в научном журнале Journal of Morphology.

Специалисты измерили форму каждого позвонка у трёх видов ядовитых змей — восточной коричневой змеи, медноголовой и тигровой. Выяснилось, что позвоночник змеи разделен не на четыре, как считалось ранее, а на пять анатомических областей.

Шея составляет лишь около 5% от всей длины тела — это примерно 7–12 позвонков, что сравнимо с показателями ящериц. . Остальная длина змеи — результат растягивания и перестройки других отделов позвоночника, в первую очередь грудного. Более того, учёные обнаружили ранее неизвестный отдел, который назвали средним грудным.

Исследователи отмечают, что строение змеи оказалось гораздо сложнее, чем простая модель «длинной трубки»

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Наталья Афонина
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