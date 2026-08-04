Куплет, припев и соло на 16 часов: Учёные разгадали одну из тайн поэзии горбатых китов

Самцы горбатых китов синхронизируют отдельные части песни с фазами погружения. К такому выводу пришли американские биологи, прикрепившие к животным у берегов Мауи звукозаписывающие датчики на присосках, результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Наблюдения велись с 2018 по 2024 год. Исследователи из Сиракузского университета установили, что повторяющиеся элементы — темы — регулярно совпадают с определёнными этапами нырка. Наиболее вариативные фрагменты киты исполняли на максимальной глубине.

Авторы допускают, что именно в глубокой фазе самец активнее демонстрирует индивидуальные качества. Эти отрезки песни, вероятно, сильнее подвержены половому отбору и служат сигналом для потенциальных партнёрш. Остальные части вокального репертуара жёстче ограничены физиологией: необходимостью дышать, управлять плавучестью и расходовать кислород.

Некоторые особи пели почти без перерыва до шестнадцати часов. Открытие позволяет по одной лишь аудиозаписи определять положение кита в толще воды, что важно для отслеживания реакции животных на шум судов и другую человеческую активность. Пока неясно, действуют ли те же закономерности у популяций за пределами Гавайев.

Ранее Life.ru рассказывал, как дрон снял редчайшие роды горбатого кита у побережья Австралии. При спокойном море в объектив попали появление детёныша, его первые движения и вдох после рождения. Предположительно, это лишь четвёртый случай в мире, когда весь процесс удалось запечатлеть на камеру, причём с беспилотника подобную сцену зафиксировали впервые.