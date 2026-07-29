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29 июля, 10:07

Дрон запечатлел роды горбатого кита и первый вдох новорожденного китёнка

Роды горбатого кита впервые полностью сняли с дрона у Австралии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hyserb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hyserb

Редчайшие роды горбатого кита удалось запечатлеть с воздуха у побережья Австралии. Самка произвела на свет детёныша на глазах у оператора дрона. Об этом пишет The Guardian.

Уникальные кадры сделал Александр Форрест во время наблюдения за миграцией животных у северного побережья штата Новый Южный Уэльс. Съёмка проходила при спокойном море. На видео попали появление малыша, его первые движения и вдох после рождения.

Предположительно, это лишь четвёртый случай в мире, когда весь процесс появления горбатого кита на свет удалось снять на камеру. При этом с дрона подобную сцену зафиксировали впервые.

Форрест проводил наблюдение для австралийской организации по спасению и изучению китообразных ORRCA. После рождения детёныш остался рядом с матерью. Необычная запись позволит специалистам подробнее изучить поведение этих млекопитающих в первые минуты жизни.

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Ранее Life.ru писал, что самка серого кита с детёнышем в июне впервые в нынешнем сезоне появилась в Кроноцком заливе на Камчатке. До места кормления животные преодолели около восьми тысяч километров от берегов Мексики.

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Полина Никифорова
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