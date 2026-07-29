Курильский «олл-инклюзив»: Стаи китов заметили у берегов Итурупа – здесь они готовятся к большому путешествию

Необычно большое количество китов заметили в районе залива Простор возле села Рейдово на курильском острове Итуруп. Морские гиганты остановились здесь перед дальней миграцией. Об этом сообщили в администрации Курильского района.







Специалисты объясняют появление стаи тем, что акватория возле Итурупа служит для китов богатой кормовой зоной. Здесь животные набирают необходимые запасы перед продолжительным путешествием. Местные воды регулярно привлекают разные виды китообразных. Причина — большое количество рыбы и планктона, а также расположение островов на маршрутах сезонных перемещений морских животных.

Нынешнее скопление, по оценкам специалистов, заметно превышает привычные показатели. Жители и туристы уже успели снять встречи с китами и поделиться кадрами в социальных сетях. При этом наблюдать за морскими обитателями рекомендуют с осторожностью. Людям советуют не приближаться к животным ближе чем на 150–300 метров, а также не пытаться прикоснуться к ним или угостить едой.

Эксперты напоминают, что даже спокойные на вид киты остаются дикими животными, поэтому любые попытки вмешаться в их поведение могут быть опасны как для людей, так и для самих млекопитающих.

Ранее у побережья Австралии впервые с помощью дрона удалось снять рождение горбатого кита. Уникальные кадры появились благодаря наблюдению за миграцией морских животных в районе северного побережья штата Новый Южный Уэльс. Во время работы при спокойной морской погоде оператор запечатлел появление детёныша, его первые движения в воде и первый вдох после рождения.