Сентябрьский экспорт лесного ореха из Грузии в Россию составил 73,1 тонны, и этот месячный объём стал самым крупным за всю историю наблюдений. Подтверждение тому — статистика Национальной службы статистики Грузии, которую изучил ТАСС.

Речь идёт о неочищенном фундуке: в сентябре его ушло в РФ 73,1 тонны, а общая стоимость партии составила 291 тысячу долларов. По сравнению с тем же месяцем 2025 года объём вырос в 2,8 раза, и для одного месяца это исторический максимум. Накопительно за девять месяцев, с января по сентябрь, Россия закупила 209,2 тонны такого ореха на 715,3 тысячи долларов — рост в 2,4 раза к аналогичному периоду 2025 года.

В целом на внешние рынки Грузия в сентябре отгрузила 784,7 тонны лесного ореха, заработав 3,2 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем стала Италия, взявшая 592,6 тонны. Следом идут Алжир с 96 тоннами, Россия с 73,1 тонны и Ирак, чья доля составила 23 тонны.

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