Россия увеличила закупки эфиопского кофе в 2,7 раза
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Россия резко нарастила закупки кофе из Эфиопии, увеличив импорт необжаренных зёрен в 2,7 раза. При этом общий товарооборот между странами продолжает расти и по итогам 2026 года, как ожидается, превысит прошлогодние показатели. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский посол в Эфиопии Евгений Терехин.
«Рост встречных поставок из Эфиопии был обеспечен увеличением закупок зеленого кофе в 2,7 раза», — отметил дипломат.
По его словам, положительная динамика сохраняется и в нынешнем году. Россия стабильно поставляет Эфиопии минеральные удобрения, машины и оборудование, а африканская страна увеличивает экспорт кофе и другой продукции на российский рынок.
Основой для дальнейшего развития торговли стал 2025 год. Тогда товарооборот между государствами вырос втрое. При этом российский экспорт увеличился в четыре раза, а поставки из Эфиопии — вдвое.
О развитии торговых отношений дипломат рассказал в преддверии саммита Россия — Африка. По его оценке, сотрудничество двух стран продолжит расширяться за счёт взаимных поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году Россия установила рекорд по импорту кофе и чая из Японии. По данным японской таможни, стоимость поставок кофе выросла до 2,76 миллиона долларов, а импорт чая увеличился более чем на 30%.