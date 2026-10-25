Россия увеличила закупки эфиопского кофе в 2,7 раза

Россия резко нарастила закупки кофе из Эфиопии, увеличив импорт необжаренных зёрен в 2,7 раза. При этом общий товарооборот между странами продолжает расти и по итогам 2026 года, как ожидается, превысит прошлогодние показатели. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский посол в Эфиопии Евгений Терехин.

«Рост встречных поставок из Эфиопии был обеспечен увеличением закупок зеленого кофе в 2,7 раза», — отметил дипломат.

По его словам, положительная динамика сохраняется и в нынешнем году. Россия стабильно поставляет Эфиопии минеральные удобрения, машины и оборудование, а африканская страна увеличивает экспорт кофе и другой продукции на российский рынок.

Основой для дальнейшего развития торговли стал 2025 год. Тогда товарооборот между государствами вырос втрое. При этом российский экспорт увеличился в четыре раза, а поставки из Эфиопии — вдвое.

О развитии торговых отношений дипломат рассказал в преддверии саммита Россия — Африка. По его оценке, сотрудничество двух стран продолжит расширяться за счёт взаимных поставок сельскохозяйственной и промышленной продукции.