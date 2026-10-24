Россия увеличила импорт автомобильных шин из Китая в полтора раза

Россия в сентябре 2026 года увеличила закупки автомобильных шин из Китая в полтора раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Стоимость поставок достигла 167,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

По сравнению с августом импорт вырос на 2%. Всего за первые девять месяцев Китай поставил в Россию шин на 1,304 миллиарда долларов, что на 36% больше прошлогоднего показателя.

Больше всего средств пришлось на закупку шин для промышленного транспорта — 72,4 миллиона долларов. На втором месте оказались покрышки для легковых автомобилей с результатом 62,2 миллиона, а на третьем — шины для автобусов на 28,8 миллиона долларов.

Одновременно Россия нарастила закупки китайских автозапчастей. В сентябре их стоимость достигла рекордных 302,6 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем годом ранее, и на 14% выше августовского результата.

За три квартала 2026 года Китай экспортировал в Россию автокомпонентов на 2,02 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 35%.

Ранее Life.ru сообщал о возможном подорожании автомобилей из Китая из-за новых экспортных ограничений. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, изменения, которые вступят в силу в 2027 году, могут осложнить поставки иномарок в Россию. Особенно это коснётся машин зарубежных брендов, которые ввозят через КНР по параллельному импорту.