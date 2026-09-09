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Опубликовано 9 сентября, 11:38

Россиянина экстрадировали из Грузии в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

Грузия выдала США россиянина Филимонова в рамках дела о кибермошенничестве

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Россиянина Сергея Филимонова экстрадировали из Грузии в США по обвинению в участии в международной схеме кибермошенничества. 36-летний веб-разработчик предстал перед федеральным судом Северного округа штата Джорджия, сообщил Минюст США.

По версии американского следствия, с ноября 2023-го по октябрь 2025 года Филимонов и его предполагаемые сообщники создавали сайты, внешне похожие на страницы застрахованных финансовых организаций США.

Затем участники схемы якобы покупали рекламные ссылки в поисковиках. Клиенты банков переходили по ним на поддельные страницы входа и оставляли там свои учётные данные.

Следствие утверждает, что полученную информацию использовали для проникновения в банковские аккаунты, проверки балансов и проведения несанкционированных переводов.

Федеральное большое жюри предъявило обвинения Филимонову ещё осенью 2025 года. Ему вменяют несколько преступлений, связанных с банковским и электронным мошенничеством, устройствами доступа и кражей персональных данных.

Если россиянина признают виновным по всем пунктам, минимальное наказание составит два года лишения свободы, а максимальный совокупный срок может достигнуть 175 лет. Само обвинительное заключение не является доказательством вины.

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В июле в Армении по американскому ордеру задержали другого россиянина — Александра Ермакова. Его родственники рассказывали о возможной экстрадиции в США и утверждали, что ордер появился всего за сутки до его вылета.

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Полина Никифорова
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