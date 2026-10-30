Грязнуля и холостяк: В Китае тигр в 8 лет остался без пары, зато стал звездой зоопарка

В китайском Харбине восьмилетний амурский тигр по кличке Эрмайтай стал местной знаменитостью из-за необычной привычки: хищник обожает валяться в грязи и никак не может найти себе пару. Как пишет China Newsweek, даже попытки познакомить его с тигрицами пока заканчиваются неудачей.

Эрмайтай родился в 2018 году и с детства предпочитает грязевые ванны обычному купанию. Сотрудники сафари-парка регулярно следят за его чистотой, однако зачастую уже через несколько часов после водных процедур полосатый красавец снова превращается в сплошной комок грязи.

В Китае тигр не может найти пару из-за любви к грязевым ваннам. Фото © China Newsweek

За эту особенность тигр даже получил прозвище Эрмайтай, которое в переводе с местного диалекта примерно означает «грязнуля». Однажды сотрудники зоопарка заметили его в таком виде во время прямой трансляции, после чего хищник прославился в китайских соцсетях.

С личной жизнью у зверя дела обстоят гораздо хуже. В 2024 году одна из тигриц позволила Эрмайтаю находиться рядом, и работники парка уже надеялись на появление пары. Но отношения так и не сложились.

Сейчас Эрмайтаю восемь лет — возраст, который условно сравнивают с человеческими сорока годами. По словам сотрудников парка, тигр совершенно здоров, хорошо питается. Животных здесь не принуждают к размножению, позволяя им самостоятельно выбирать партнёров.

Впрочем, специалисты объясняют, что грязные полосы на шкуре вряд ли являются единственной причиной неудач. Тигры по природе одиночки, а их готовность к спариванию зависит от множества факторов. Самому Эрмайтаю, похоже, до этих сложностей нет дела: он продолжает с удовольствием принимать грязевые ванны и собирать толпы посетителей.

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