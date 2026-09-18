Гусары встретили избирателей на участке в Бородине

Участников голосования в подмосковном селе Бородино в первый день выборов встретили гусары. Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского муниципального округа.

Участники исторической реконструкции появились 18 сентября на избирательном участке № 1614. Они одними из первых проголосовали, а затем остались встречать других посетителей.

Необычные гости были одеты в гусарскую форму. Желающие могли сфотографироваться с реконструкторами на память.

Организаторы связали выбор образов с историей Бородина и Бородинского поля. Сам участок расположен в Можайском муниципальном округе Московской области.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном посетителе избирательного участка в Подмосковье. Житель Звёздного городка пришёл голосовать в костюме космонавта, чем привлёк внимание Мособлизбиркома.