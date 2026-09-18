«Пушкин» привёл героев «Капитанской дочки» на выборы в Оренбурге
Александр Пушкин «проголосовал» на одном из избирательных участков Оренбурга в сопровождении Петра Гринёва и Маши Мироновой. В образах поэта и героев «Капитанской дочки» выступили артисты Оренбургского драматического театра, сообщает РИА56 со ссылкой на правительство региона.
«Пушкин» проголосовал на выборах в Оренбурге. Видео © Life.ru
Необычная акция прошла в первый день голосования. «Пушкин» пришёл на участок вместе с персонажами одного из своих самых известных произведений. Выбор образов связан с историей самого поэта. В 1833 году Пушкин приезжал в Оренбург и Бердскую слободу, где собирал свидетельства и материалы о восстании Емельяна Пугачёва. Позднее собранные во время поездки сведения были использованы при работе над «Историей Пугачёва» и «Капитанской дочкой», события которой связаны с Оренбургским краем.
Голосование в Оренбургской области проходит с 18 по 20 сентября. В регионе выбирают депутатов Государственной думы и Законодательного собрания области.
Ранее Life.ru рассказывал о старте трёхдневного голосования на выборах в Госдуму и региональных кампаниях. В Оренбургской области в эти дни также выбирают новый состав законодательного собрания.
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