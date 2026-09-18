Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 14:17

«Пушкин» привёл героев «Капитанской дочки» на выборы в Оренбурге

Александр Пушкин «проголосовал» на одном из избирательных участков Оренбурга в сопровождении Петра Гринёва и Маши Мироновой. В образах поэта и героев «Капитанской дочки» выступили артисты Оренбургского драматического театра, сообщает РИА56 со ссылкой на правительство региона.

«Пушкин» проголосовал на выборах в Оренбурге. Видео © Life.ru

Необычная акция прошла в первый день голосования. «Пушкин» пришёл на участок вместе с персонажами одного из своих самых известных произведений. Выбор образов связан с историей самого поэта. В 1833 году Пушкин приезжал в Оренбург и Бердскую слободу, где собирал свидетельства и материалы о восстании Емельяна Пугачёва. Позднее собранные во время поездки сведения были использованы при работе над «Историей Пугачёва» и «Капитанской дочкой», события которой связаны с Оренбургским краем.

Голосование в Оренбургской области проходит с 18 по 20 сентября. В регионе выбирают депутатов Государственной думы и Законодательного собрания области.

Семья из Калмыкии приехала на выборы в национальных костюмах и на верблюдах
Семья из Калмыкии приехала на выборы в национальных костюмах и на верблюдах

Ранее Life.ru рассказывал о старте трёхдневного голосования на выборах в Госдуму и региональных кампаниях. В Оренбургской области в эти дни также выбирают новый состав законодательного собрания.

Главные заявления властей и события внутри страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar