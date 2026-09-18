«Пушкин» привёл героев «Капитанской дочки» на выборы в Оренбурге

Александр Пушкин «проголосовал» на одном из избирательных участков Оренбурга в сопровождении Петра Гринёва и Маши Мироновой. В образах поэта и героев «Капитанской дочки» выступили артисты Оренбургского драматического театра, сообщает РИА56 со ссылкой на правительство региона.

Необычная акция прошла в первый день голосования. «Пушкин» пришёл на участок вместе с персонажами одного из своих самых известных произведений. Выбор образов связан с историей самого поэта. В 1833 году Пушкин приезжал в Оренбург и Бердскую слободу, где собирал свидетельства и материалы о восстании Емельяна Пугачёва. Позднее собранные во время поездки сведения были использованы при работе над «Историей Пугачёва» и «Капитанской дочкой», события которой связаны с Оренбургским краем.